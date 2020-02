NBA All-Star Game 2020 ricco di esordienti: ecco chi sono

L’All-Star Game 2020 sarà ricco di facce nuove. Per il primo evento del nuovo decennio, ci saranno ben nove esordienti. Il numero più alto dal 2010. Tre di questi saranno addirittura titolari. Stiamo parlando di Luka Doncic, Trae Young e Pascal Siakam. Tra le riserve troviamo i compagni di squadra agli Utah Jazz, Donovan Mitchell e Rudy Gobert, le ali Brandon Ingram e Jayson Tatum, e infine i lunghi Bam Adebayo e Domantas Sabonis.

Uno dei giocatori più emozionati è sicuramente Tatum, visto che l’All-Star Game sarà dedicato a Kobe Bryant. Con la leggenda il giocatore dei Celtics si era allenato più volte, e aveva cercato di plasmare alcuni aspetti del suo gioco seguendo l’esempio di Kobe.

“Guardo l’All-Star Game da quando ho iniziato a seguire il basket. Ho sempre avuto la maglia dell’All-Star Game di Kobe e ho sempre aspirato a giocare quest’evento. A 21 anni far diventare questo sogno realtà? Non ho parole per descriverlo. È una sensazione speciale. Volevo piangere, ma non l’ho fatto. Potrei piangere dopo, però. Sono solo così riconoscente. È qualcosa che non darò per scontato, perché solo 24 ragazzi formano le squadre All-Star. Quindi sono super riconoscente e cercherò di godermi l’opportunità.”