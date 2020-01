NBA, Lakers pronti ad onorare Kobe Bryant regalando T-Shirt con l’8 e il 24

Dopo una settimana di completo lutto per la scomparsa improvvisa di Kobe Bryant, i Los Angeles Lakers sono pronti a tornare sul parquet per riprendere la propria marcia NBA. I gialloviola nella notte affronteranno i Portland Trail Blazers (ore 4.30 di mattino, ndr) in uno Staples Center completamente trasformato per l’occasione. La franchigia californiana regalerà due t shirt, una con il numero 24 e un’altra con il numero 8, per ricordare la sua leggenda.

I Lakers, in realtà, dovevano giocare il derby di Los Angeles nella notte tra martedì e mercoledì, ma la Lega ha fatto prevalere il buon senso rinviando il match a data da destinarsi poiché tutte le attenzioni, giustamente, erano rivolte al ricordo di Kobe e la piccola Gianna.

Ora la compagine di coach Frank Vogel sembra pronta a ripartire, anche se la tragedia rimarrà nella mente dei giocatori gialloviola ancora per lungo tempo. Nella giornata di ieri, coach Vogel ha comunque provato a spostare l’attenzione sul campo:

“Ci stiamo concentrando il più possibile sul lavoro. Proviamo la terapia del lavoro per non pensare ad altro. Tutto quello a cui crediamo da quando sono arrivato qui è lavorare, abbassare la testa, rimboccarsi le maniche e fare quello per cui siamo stati chiamati.”

