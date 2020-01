NBA All Star Game, annunciate le riserve delle squadre

Nella tarda serata di ieri, sono arrivate le scelte per quanto riguarda le riserve delle due squadre per il prossimo All Star Game di Chicago. A comporre le formazioni di Team LeBron e Team Giannis, oltre ai titolari, ci saranno anche i seguenti giocatori:

Scelti nella Eastern Conference:

Scelti nella Western Conference:

Prime volte per Brandon Ingram, Bam Adebayo, Domantas Sabonis e Jayson Tatum, oltre che alle due stelle degli Utah Jazz Mitchell e Gobert. Le due squadre, lo ricordiamo, non si divideranno più in East e Ovest, ma verranno scelte giocatore per giocatore dai due capitani, LeBron e Giannis.

Ma sono tante le assenze che fanno discutere: una fra tutte quella di Bradley Beal, attualmente miglior terzo marcatore della lega con i suoi 28.7 punti di media. Altro nome snobbato è quello di Devin Booker. Fra i nomi che si sperava potessero farcela, c’era poi sicuramente quello di Derrick Rose, vista l’ottima stagione giocata coi Pistons e il possibile ritorno a Chicago, dove D-Rose è ancora amatissimo.

L’All-Star Game si disputerà il 17 di febbraio con un nuovo formato, interamente dedicato ala beneficenza e al ricordo di Kobe Bryant.

