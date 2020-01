NBA Slam Dunk Content: ci sarà anche Aaron Gordon

Tra poco più di due settimane andrà in scena lo Slam Dunk Contest 2020. Quest’anno la gara delle schiacciate vedrà la presenza di specialisti di tutto rispetto come Dwight Howard, già campione della competizione un decennio fa, Derrick Jones Jr. e, la novità dell’ultimo minuto, Aaron Gordon.

Il giocatore degli Orlando Magic, infatti, ha confermato la sua presenza dopo 3 anni dall’ultima partecipazione e 4 anni dal secondo posto dietro Zach LaVine nonostante una delle schiacciate più belle di sempre messe a segno, saltando una mascotte e volando a 2.34 metri d’altezza.

Gordon aveva sostanzialmente confermato la sua presenza già dalla scorsa estate quando ai microfoni di TMZ Sports aveva espresso il desiderio di giocarsi la gara delle schiacciate con Zach LaVine e Zion Williamson:

“Penso che sarebbe bello partecipare ad una competizione di questo genere. È qualcosa che voglio fare, vedremo come va. Dipende davvero dall’NBA, ma vorrei partecipare.”

Nelle prossime ore si attenderà il quarto e ultimo nome per lo Slam Dunk Contest 2020 che si preannuncia già spettacolare. Eric Woodyard di ESPN ha riferito che LaVine è stato ufficialmente invitato dalla Lega, ma la guardia dei Bulls non ha ancora restituito una risposta. Sembra che il giocatore stia aspettando una chiamata per la gara delle stelle della domenica successiva per poi confermare la sua partecipazione allo Slam Dunk Contest. Non resta altro che attendere.

