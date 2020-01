NBA Rising Stars 2020: ecco i roster di Team USA vs World

La NBA nella giornata di oggi ha annunciato i roster ufficiali per quanto riguarda il Rising Stars Game 2020 che vedrà Team USA vs Team World. Ovviamente, tra Team USA non potevano mancare Zion Williamson e Trae Young, due dei big nomi che circondano l’NBA moderna. Dall’altra parte, invece, c’è da segnalare la presenza di Luka Doncic, stella dei Dallas Mavericks.

Roster Rising Stars Game 2020: Team USA

Miles Bridges (Charlotte Hornets)

Wendell Carter Jr. (Chicago Bulls)

Devonte’ Graham (Charlotte Hornets)

Tyler Herro (Miami Heat)

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Kendrick Nunn (Miami Heat)

Eric Paschall (Golden State Warriors)

P.J. Washington (Charlotte Hornets)

Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Roster Rising Stars Game 2020: Team World

Nickeil Alexander-Walker (New Orleans Pelicans)

Deandre Ayton (Phoenix Suns)

RJ Barrett (New York Knicks)

Brandon Clarke (Memphis Grizzlies)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Rui Hachimura (Washington Wizards)

Svi Mykhailiuk (Detroit Pistons)

Josh Okogie (Minnesota Timberwolves)

Moritz Wagner (Washington Wizards)

