NBA, Lowry spinto da un tifoso: “Sta diventando incredibile”

Un brutto episodio ha caratterizzato la vittoria in trasferta di questa notte dei Raptors. Quando la sfida era ancora in bilico a due minuti dal termine, Kyle Lowry, fresco di convocazione per l’All Star Game, si è tuffato per recuperare una palla che stava uscendo. Una volta rialzatosi, ha ricevuto una spinta dal tifoso su cui era accidentalmente caduto:

È la seconda volta che Lowry viene a contatto, non voluto, con un tifoso. Il play dei Raptors è stanco di questa situazione:

“Ti tuffi per recuperare una palla vagante e un tifoso ti spinge, è incredibile. I nostri tifosi, i tifosi della NBA, non dovrebbero essere rappresentati da gente del genere”

L’episodio già successo risale alla Gara 3 delle scorse NBA Finals, quando il socio di minoranza dei Golden State Warriors Mark Stevens spinse Lowry, verso cui indirizzò pure insulti. Stevens ricevette un ban di un anno sia dall’assistere a qualsiasi partita NBA, sia per qualsiasi attività riguardante la squadra, oltre ad un’ammenda da 500.000$ dollari. Lowry si augura che un episodio del genere non si ripeta più:

“È la seconda volta che mi succede e sta diventando davvero assurdo, perché la prossima volta che mi succederà non so se sarò in grado di contenermi, spero di sì… Non ho potuto reagire davvero perché eravamo nel mezzo di un’azione giocata, ma prima o poi succederà. Tifosi come quelli non dovrebbero entrare nei nostri palazzetti”

