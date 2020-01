Kobe Bryant ha viaggiato per anni con l’elicottero di sua appartenenza per quella che ormai era divenuta un’abitudine dettata dala necessità di limitare al massimo i tempi di spostamento, così da potersi godere maggiormente la sua famiglia: la moglie Vanessa e le sue quattro figlie.

A due giorni dal tragico incidente che ha spezzato la sua vita, quella della sua figlia e di altre nove persone, viene rivelato dalla rivista People un “patto” che il campione ex Lakers aveva con la moglie. Sembra infatti che si fosse accordato con Vanessa di non prendere mai l’elicottero insieme. Insomma o l’uno o l’altro.

Non è stato svelato il reale motivo alla base dal patto, l’ipotesi più chiara fa credere che fosse stato pensato proprio per evitare situazioni in cui venisse coinvolta l’intera famiglia e questo potrebbe addirittura aver portato a salvare delle vite.

Al netto di tutte le ipotesi che si possono immaginare, ciò che rimane sicuro e confermato da più fonti è che Kobe si fidava ciecamente del suo pilota con il quale viaggiava ogni volta, Ara Zobayan, morto anche lui nell’incidente nei pressi di Calabasas.

Gli investigatori stanno indagando per capire le reali motivazioni che han causato l’incidente, quello che si sa fino ad ora è che la nebbia può aver avuto un ruolo come confermato dall’audio tra il pilota e la torre di controllo.

