Mentre il mondo piange la tragica scomparsa di Kobe Bryant e Gianna Bryant, dopo 1 giorno di silenzio ha parlato Giannis Antetokounmpo. La stella dei Milwaukee Bucks ha commentato in questo modo la morte dell’ex guardia dei Lakers:

“Kobe è due persone diverse. È un giocatore di basket e una persona fenomenale anche fuori dal parquet. Ha sempre avuto quel sorriso, ha sempre avuto un carisma speciale. Penso che abbia toccato molte vite, in tutto il mondo. Ha toccato la mia famiglia, ha toccato molte famiglie che non hanno mai avuto la possibilità di incontrarlo. È un giornata triste. Sono cresciuto con Kobe, Kobe ha influenzato la mia vita. Lui è uno dei motivi per cui ho iniziato a giocare a basket, uno dei motivi per cui sono qui oggi.”

Il greco ha inoltre confessato che nella prima partita NBA vista durante la sua adolescenza in Grecia, aveva Kobe Bryant e i suoi Los Angeles Lakers come protagonisti. Nel frattempo ha cancellato ogni post sui suoi account social, in segno di lutto. Non è poi una sorpresa il legame tra Antetokounmpo e lo stesso Kobe: i due hanno lavorato spesso insieme durante ogni periodo estivo.

A partire da lunedì, oltre 600.000 persone hanno firmato una petizione per cambiare il logo NBA includendo, in qualche modo, l’immagine di Bryant. Antetokounmpo ha commentato in questo modo la proposta:

“Potrebbero cambiare il logo da Jerry West a Kobe Bryant. Se lo facessero, penso che sarebbe fantastico. Ma penso che la Lega troverà un modo per onorarlo nel modo giusto.”

