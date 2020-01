NBA, Kevin Love ricorda Kobe: “Era il 2.0, su un altro livello rispetto agli altri”

Tutti, anche al di fuori del mondo del basket, sono rimasti senza parole dopo il tragico incidente che ha strappato la vita a Kobe Bryant, sua figlia Gianna e altre sette vittime.

In molti hanno espresso la propria tristezza, altri hanno condiviso delle esperienze vissute con la leggenda dei Los Angeles Lakers.

Dopo le numerose testimonianze, anche Kevin Love, giocatore dei Cleveland Cavaliers, ha fatto una dichiarazione ai microfoni di Kelsey Russo di The Athletic:

“Per molti è stato molto più di un giocatore di basket. Ha trasceso lo sport, ha trasceso il gioco, è stato e sarà per sempre un’icona. Ha portato la pallacanestro dove si trova oggi, ad un livello superiore, e per le persone che sono cresciute con [Michael] Jordan, Kobe era in una fase successiva rispetto agli altri. Nella fase 2.0”.