Petizione per avere Kobe Bryant sul nuovo logo NBA

Non cessano le dimostrazioni di affetto per Kobe Bryant: recentemente una petizione online ha raccolto in poche ore più di un milione e mezzo di adesioni con la richiesta, rivolta direttamente all’Nba, di cambiare il logo attuale.

Al momento il logo raffigura la silhouette di un altro Lakers, Jerry West, proprio colui che “scoprì” Bryant, ottenendo i diritti alle sue prestazioni attraverso l’ardua impresa di convincere Vlade Divac a fare le valigie e venire scambiato per un giocatore liceale.

Jerry West ha più volte dichiarato di non avere problemi nel cambiare l’immagine del logo Nba, tuttavia l’operazione resta alquanto improbabile, in quanto quello attuale è un vero e proprio simbolo, riconoscibile in tutto il mondo e invariato da più di 50 anni.

Certo che l’affetto dimostrato a livello mondiale per Kobe Bryant potrebbe far risultare il nuovo logo senza dubbio immediatamente riconoscibile, andando a risolvere forse il principale ostacolo che l’Nba si porrebbe per l’eventuale decisione.

Noi speriamo che la richiesta possa essere accolta, ma solo il tempo ce lo dirà.

