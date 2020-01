Tiger Woods ricorda Kobe Bryant: “Aveva un fuoco speciale dentro”

La terribile notizia riguardante la prematura scomparsa di Kobe Bryant ha raggiunto nella giornata di ieri anche il torneo del PGA Tour di San Diego, dove tra tutti si trovava anche Tiger Woods, considerato forse il miglior golfista di sempre.

Californiano doc e da sempre fan sfegatato dei Los Angeles Lakers, Woods è sicuramente uno di quegli atleti la cui carriera potrebbe essere paragonata a quella di Bryant, vista soprattutto la longevità e i traguardi raggiunti che li elevano nell’olimpo dei più grandi.

“Non ho saputo nulla finché Joe [La Clava, suo caddie] non me l’ha detto dopo il green della 18. All’inizio non capivo perché i tifosi in tribuna mi urlassero ‘Fallo per il Mamba’, ora purtroppo capisco,”