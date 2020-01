Tra le tante testimonianze di affetto, amore e stima nei confronti di Kobe Bryant, quella fatta da Mark Cuban e i suoi Dallas Mavericks ha sicuramente qualcosa di speciale.

Già, perché durante la serata di ieri il proprietario della franchigia texana avrebbe dichiarato – tramite Twitter – che per onorare la superstar gialloviola nessuno a Dallas potrà più indossare la numero 24, che verrà probabilmente ritirata a breve e innalzata nei cieli dell’American Airlines Center con tanto di cerimonia.

Dallas Mavericks Owner Mark Cuban issued the following statement on the passing of Kobe and Gianna Bryant. pic.twitter.com/Ua41YrvTMZ

— Mavs PR (@MavsPR) January 27, 2020