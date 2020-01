NBA, il pensiero di Ettore Messina dedicato a Kobe

A quasi un giorno esatto dalla tragedia che ha strappato al mondo intero 9 persone tra cui Kobe Bryant e la piccola Gianna, tutti i personaggi dello sport, e non, stanno spendendo parole e pensieri per ricordarli. A questi, oggi si è aggiunto anche Ettore Messina. L’allenatore dell’Olimpia Milano ha avuto modo di conoscere Bryant nel 2011, quando fece da consulente a coach Mike Brown per la stagione 2011-12, dopo il ritiro di Phil Jackson:

“Era come un supereroe. Sentirlo parlare e scherzare nella nostra lingua o ricordare la sua infanzia qui quando suo padre giocava in Italia, ha avvicinato tanti ragazzi alla NBA. Era sempre attento e premuroso nell’aiutare i ragazzi italiani che arrivavano in NBA, per farli ambientare al meglio in una realtà difficile e competitiva. Lo è stato anche con me quando sono arrivato ai Lakers e di questo gli sono sempre stato grato. È veramente triste che la sua famiglia sia rimasta coinvolta in una tragedia di questa portata.”

Kobe negli anni non ha mai perso occasione di parlare in italiano, creando anche divertenti siparietti come quello con Vujacic. Siamo sicuri che per Ettore Messina questa opportunità di comunicazione fu fondamentale. A dimostrazione ancora di quanto Kobe sia stato un campione a tutto tondo.

