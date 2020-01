NBA, Kareem Abdul-Jabbar lo ricorda su twitter: “Più di un atleta”

La morte di Kobe Bryant rappresenta un enorme dolore per tutta la comunità gialloviola di Los Angeles, il campione 41enne ha perso la vita in un incidente aereo (col suo elicottero) mentre accompagnava la figlia Gigi nei pressi di L.A. a giocare una partita di pallacanestro.

Le reazioni dei giocatori NBA non sono tardate ad arrivare, così come non è tardata quella di Kareem Abdul-Jabbar, che ha parlato via twitter:

“Molte persone ricorderanno Kobe come un atleta meraviglioso che ha ispirato un’intera generazione di giocatori di pallacanestro. Ma io lo ricorderò sempre con un uomo che era molto di più che un atleta.”

Bryant è stato un giallo-viola per tutta la sua carriera, andando a conquistare cinque anelli NBA oltre a diversi premi individuali, ed è il quarto giocatore per punti segnati nella lega dietro proprio a LeBron James (che lo ha sorpassato sabato notte), l’ex Laker Karl Malone ed il primatista assoluto, proprio Kareem Abdul-Jabbar.