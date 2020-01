L’NBA non si ferma e onora Kobe Bryant: i risultati di una notte surreale

I primi a ricevere la notizia del tragico incidente occorso a Kobe Bryant e sua figlia Gianna sono i giocatori di Denver e Houston. La notizia provoca le lacrime disperate di Tyson Chandler in panchina, mentre un assordante silenzio cala durante il minuto di raccoglimento nel pre-partita. Sfida che poi viene vinta da Denver, per 117-110, grazie alla tripla doppia di Nikola Jokic. Bene anche Grant con 25 punti. I Rockets senza Harden trovano 32 punti di Westbrook come massimo della partita.

A moment of silence for one of the greatest the game has ever seen.

I primi a decidere di onorare Kobe lasciando scorrere i primi 24 secondi di partita, un possesso a testa, sono Raptors e Spurs. Tutta la folla e i giocatori si sono alzati in piedi per applaudire, intonando il nome del Mamba. La partita è stata vinta dai Raptors per 110-106, con 35 punti di Pascal Siakam.

The Raptors and Spurs both took 24-second violations at the start of their game in honor of No. 24, Kobe Bryant.

The crowd gave a standing ovation along with Kobe chants. pic.twitter.com/C2VD5iZez9

— ESPN (@espn) January 26, 2020