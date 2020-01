Marco Belinelli contro i giornali italiani sulla morte di Kobe Bryant

Dura presa di posizione da parte di Marco Belinelli sullo spazio dedicato alla tragica morte di Kobe Bryant dai giornali cartacei italiani. Il giocatore dei San Antonio Spurs, attraverso un tweet, ha affidato ai suoi social il pensiero critico, postando una fotografia eloquente in cui vengono mostrati i principali quotidiani sportivi del Belpaese contro i loro colleghi europei, i quali, invece, hanno dedicato un’intera prima pagina all’ex stella NBA:

Nella nottata di ieri, Marco aveva pubblicato una bellissima lettera nei confronti dell’ex gialloviola:

“Oggi è un giorno terribile. E’ successo qualcosa d tragico che ancora non mi capacito possa essere vero. E’ difficile esprimersi in questi momenti, ma non so perché pensavo che il mio eroe,il mio modello di vita sarebbe stato immortale ,invece oggi e’ successo L impossibile. Sei stato il mio giocatore preferito da quando ho iniziato a giocare a basket, sei stato il mio modello di riferimento ogni volta che mi allenavo. Ho avuto la possibilità di conoscerti. Ho avuto la possibilità di giocarti contro e ogni volta e’ sempre stato un momento indimenticabile. Tutte le preghiere vanno alla famiglia Riposa in pace insieme alla tua amata Gigi. The best Kobe”