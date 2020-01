NBA, Rottura del tendine di Achille per Powell

La stagione di Dwight Powell finisce così, dopo soli nove minuti di partita con i Clippers e davanti al suo pubblico. Il centro dei Mavs dovrà stare fuori dal campo per un bel po’ di tempo, perché il primo riscontro medico perla chiaro: rottura del tendine di Achille.

Powell si è accasciato a terra dopo un cambio di passo, quando mancavano pochi minuti alla fine del primo quarto, ed è stato portato fuori dal parquet grazie all’aiuto dei compagni e dello staff medico.

Replay of Dwight Powell's injury shows the shockwave go up his leg #MFFL pic.twitter.com/9RPdP3RtsO

— NBA Hustle (@Hustle_NBA) January 22, 2020