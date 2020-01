Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks, ha parlato di Zion Williamson. Come riporta ESPN, l’attuale MVP in carica ha voluto dare dei consigli al giovane talento dei New Orleans Pelicans. Queste le sue parole in conferenza stampa di Parigi, dove questa sera affronterà i Charlotte Hornets:

“Zion? É un tipo tosto. Il consiglio che gli do è questo: deve avere pazienza, lavorare sodo e assicurarsi che stia bene fisicamente, perché ho visto che indossava una fascia sul ginocchio che faceva male. Non correre, non affrettare il processo di recupero”

Al suo esordio ufficiale in NBA l’ex stella di Duke ha messo a referto 22 punti, 7 rimbalzi e 3 assist, con 8/11 dal tiro e 4/4 da tre. Una prestazione che non è passata inosservata agli occhi di Giannis Antetokounmpo:

“Non sono stato in grado di vedere la partita in diretta perché era tardi qui. Quando mi sono svegliato, ho visto gli highlights e ho visto che ha segnato 17 punti in poco più di tre minuti. È incredibile. Sono davvero entusiasta per lui. Ma come ho detto deve procedere con calma: sarà una bestia e tutta la lega lo saprà, ma deve farlo passo dopo passo, giorno dopo giorno.”

La stella di Milwaukee è d’accordo con le parole di Adam Silver sul fatto che Zion sappia gestire la pressione. Queste le parole del commissioner NBA:

“É sotto i riflettori ancor prima della ribalta nazionale con Duke. Al giorno d’oggi diventare una star dei social media non è facile per questi giovani giocatori, ma penso che Zion abbia le carte in regola per diventare un giocatore di punta in grado di gestire questi grandi momenti.”

