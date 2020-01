NBA, Harper: “Doncic è come Jordan e Magic”

Non c’è alcun dubbio che Luka Doncic si sia imposto come uno dei migliori giocatori NBA. Il fenomeno sloveno è anche saltato all’occhio a diverse leggende del gioco. L’ultimo ex giocatore che ha speso parole al miele per Doncic è Derek Harper. Queste le sue parole rilasciate a ESPN Dallas 103.3:

“Ho giocato contro Michael Jordan e Magic Johnson. Doncic è fatto della loro stessa pasta. So che alle persone può sembrare una pazzia ma è così. Secondo la mia opinione, senza nessuna eccezione, lui è tra i migliori che abbiano mai giocato.”

Harper, poi, si è soffermato sulle incredibili capacità di Doncic di vedere il campo, sul suo basketball IQ e sul suo essere altruista. Queste, secondo lui, sono le caratteristiche che lo rendono speciale e che hanno reso indimenticabili alcuni ex giocatori NBA.

“Magic Johnson aveva queste caratteristiche. Anche John Stockton. Guidano le azioni, sanno esattamente dove si trovano tutti e passano la palla al momento giusto e all’uomo giusto.”

Doncic è stato selezionato per la prima volta nella sua carriera all’All Star Game. È il leader assoluto dei Dallas Mavericks e li sta guidando ai playoff, dove mancano dal 2016. Il 20enne ha cifre irreali: 29.1 punti, 9.6 rimbalzi e 9.0 assist a partita. Dallas ha trovato il volto della sua franchigia.

