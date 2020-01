NBA, Zizic out a tempo indeterminato

Secondo quanto riportato da Kelsey Russo, reporter dei Cavaliers per The Athletic, Ante Zizic dovrà star fermo ancora a lungo.

#Cavs Ante Zizic will be out indefinitely. He missed the last five games after being diagnosed with a vestibular condition. — Kelsey Russo (@kelseyyrusso) January 22, 2020

Il centro croato, che ha compiuto 23 anni pochi giorni fa, ha già saltato le ultime cinque partite a causa di disordini vestibolari. A quanto pare, però, il problema è più grave del previsto e costringerà il giocatore a saltare i prossimi impegni della franchigia di Cleveland.

Zizic, alla seconda stagione in Ohio, sta viaggiando ad una media di 5 punti e 4 rimbalzi a partita. Il giocatore, arrivato in NBA nel 2016 quando venne chiamato con la 23esima scelta dai Celtics, è ancora ritenuto acerbo. Fino ad ora è stato sempre visto come sostituto dalla panchina per il veterano Thompson, che invece sta disputando una delle sue migliori stagioni in carriera.

Questo infortunio rappresenta una brutta battuta d’arresto, specialmente se si considera che il centro è all’ultimo anno di contratto con Cleveland: perdere troppe partite potrebbe compromettere le possibilità di rinnovo.

La giovane età potrebbe giocare a suo favore. Cleveland sta cercando, faticosamente, di ricostruire un ciclo dopo gli anni di LeBron e sta puntando molto sui giovani. A fine stagione, infatti, tutti i veterani –Thompson, Henson, Dellavedova – andranno in scadenza, mentre Love è sul mercato ed è probabile che parta già in queste settimane.

Se l’infortunio non lo costringerà a star fermo troppo a lungo, dopo l’All Star Game per Zizic potrebbero esserci minuti importanti. Tendenzialmente, da marzo in poi le franchigie che non hanno più ambizioni mettono a sedere i più esperti dando spazio ai giovani.

L’augurio è che non sia nulla di troppo grave e che uno dei migliori prospetti europei possa finalmente dimostrare di essere pronto per la NBA.

