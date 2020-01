NBA, infortunio per Mason Plumlee

Mason Plumlee, centro dei Denver Nuggets, ha rimediato un infortunio al piede destro nella partita di lunedì notte contro i Minnesota Timberwolves, che i Nuggets hanno vinto 107 a 100. Dagli esami effettuati emerge che il giocatore dovrà stare fuori dalle 2 alle 4 settimane. L’infortunio l’ha rimediato durante il secondo quarto, quando gli si è storta la caviglia. Plumlee ha continuato comunque a giocare qualche minuto, chiudendo la sua partita con 6 punti e 4 rimbalzi.

Plumlee in questa stagione si sta rivelando un tassello fondamentale nel gioco di Denver. Con una media di 7.4 punti, 5.6 rimbalzi e 2.4 assist, sta contribuendo fortemente alla stagione estremamente positiva dei Nuggets. I suoi numeri sono riduttivi in confronto al grande lavoro che Plumlee sta facendo sui due lati del campo.

I Nuggets, che hanno attualmente fuori per infortunio anche Paul Millsap e Jamal Murray, devono fare a meno di un altro importante tassello. Così, coach Mike Malone sarà costretto a rivedere ancora le sue rotazioni, soprattutto quelle dei lunghi. Sarà dunque ancor più fondamentale il contributo di Jokic nel gioco sotto canestro vista l’assenza di Plumlee e Millsap. A giovare di queste assenze potrebbe essere Juancho Hernangomez, che in questa stagione non ha ancora trovato la brillantezza e i numeri che ha sempre mostrato in Europa o con la nazionale spagnola. Viste le importanti assenze, i Nuggets crolleranno o riusciranno a mantenere il terzo posto ad Ovest?

Leggi anche:

NBA, Gentry: “L’esordio di Zion sarà un ‘circo’ “

Regole del Basket: le differenze tra FIBA e NBA

La NBA pensa anche all’Italia per i prossimi match in Europa?