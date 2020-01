NBA, ufficiale: Dwight Howard parteciperà allo Slam Dunk Contest

Dopo 11 anni dall’ultima partecipazione, Dwight Howard prenderà parte allo Slam Dunk Contest dell’All Star weekend. L’All Star è in programma a Chicago, la casa del re delle schiacciate Michael Jordan, dal 14 al 16 febbraio. L’ultima partecipazione di Howard risale all’All Star weekend del 2009, che si tenne a Phoenix. In quell’occasione, Howard, che giocava ad Orlando, perse in finale la gara delle schiacciate contro Nate Robinson, che giocava per i New York Knicks. Gli altri partecipanti furono Jr Smith, che all’epoca militava a Denver, e Rudy Fernandez che giocava con la casacca dei Portland Trail Blazers.

In quell’occasione Howard perse in quanto era presente il voto da casa. Nonostante avesse ottenuto un voto più alto dai giudici, le preferenze espresse dai tifosi tramite SMS regalarono la vittoria a Nate Robinson. L’anno prima, Howard si esibì in una schiacciata col mantello di Superman, che da allora gli valse, appunto, il soprannome di Superman.

Howard ha inoltre partecipato anche agli Slam Dunk Contest del 2007 e del 2008. Nel 2007 si classificò terzo, non giungendo neanche in finale. Quell’anno vinse Gerald Green, allora ai Boston Celtics, in finale contro Nate Robinson. Nel 2008, Howard vinse il contest. In quell’occasione, trionfò in finale contro il campione in carica Gerald Green.

Howard, dopo aver ritrovato la forma in questa stagione coi Lakers, si metterà in gioco alla veneranda età di 34 anni nello Slam Dunk Contest. Riuscirà Superman a stupire tutti e a portarsi a casa la vittoria?

