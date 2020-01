Sospeso il poliziotto che ha ripreso Delonte West in manette

In pochi, forse, si ricorderanno che Delonte West ha vestito le casacche di Boston Celtics, Seattle SuperSonics e Cleveland Cavaliers. Ormai l’ex guardia NBA è diventata più famosa per i due video che hanno invaso la rete recentemente e che lo ritraggono in condizioni pessime e in evidente stato confusionale. La casa di West è ormai la strada e il grave bipolarismo di cui è affetto sembra aver preso il sopravvento.

Il filmato che ritrae West ammanettato, con il petto scoperto, mentre cerca di comporre una frase di senso compiuto, è costato caro a colui che lo ha girato e diffuso in rete: un poliziotto del Maryland. Il poliziotto è stato indagato in seguito alla condivisione del video e, nella giornata di ieri, ne è stata annunciata la sospensione.

L’altro video ritrae West picchiato da un altro uomo nei pressi del MGM National Harbor casino. L’ex cestita avrebbe rifiutato il trattamento medico offertogli dalla polizia accorsa sul posto.

