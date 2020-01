Risultati NBA: ancora Leonard, i Clippers vincono a Dallas

Los Angeles Clippers 110-107 Dallas Mavericks

Se la notte NBA regala solamente una partita, allora non poteva che essere una partita di cartello. Ed è proprio il caso di Clippers e Mavericks, con Leonard e Doncic autori di un grande duello.

L’inizio di partita sorride certamente di più al secondo, che inizia a segnare le sue solite triple fuori equilibrio e a guadagnare and-one. La partita prende però da subito una brutta piega, quando Dwight Powell decide di attaccare il ferro. Il giocatore crolla a terra da solo: rottura del tendine d’Achille.

Dall’altra parte Leonard fa un po’ fatica ad accendersi, specialmente nel tiro dalla lunga distanza. Ma la schiacciata perentoria su Doncic è il la per dare il via alla sua grande partita. Da qui in poi Leonard continua ad arrivare al ferro come e quando vuole, portando i suoi sul 60-49 a metà gara.

Al rientro sul parquet, si rivede anche Porzingis in quanto a punti, appena rientrato dopo 9 assenze di fila. Il terzo periodo è un continuo tentativo di allungare dei Clippers, guidati sempre da Leonard, e l’immediato riavvicinarsi dei Mavs.

La partita si decide solo nel finale, dopo continui cambi di leadership. I Clippers si trovano avanti 105-100, quando da fermo Leonard brucia la retina per il +8. Dallas però non molla e il solito Doncic accorcia le distanze rispondendo con una tripla a sua volta. Ad avvicinare Dallas ulteriormente ci pensa Kleber, con la schiacciata a due mani. I Clippers hanno poi la rimessa, ma perdono clamorosamente palla. I Mavs la fanno girare bene e Doncic serve altruisticamente Hardaway Jr. La tripla del figlio d’arte, però, che sarebbe valsa il 108 pari, è fuori bersaglio.

Sia Doncic che Leonard chiudono a 36 punti, rispettivamente aggiungendo 10 e 11 rimbalzi. I Clippers sono ora attesi dalla trasferta ad Atlanta, mentre Dallas volerà a Portland.