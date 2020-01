NBA, il giocatore NFL Larry Fitzgerald compra le quote dei Suns

Il giocatore NFL, ricevitore degli Arizona Cardinals, Larry Fitzgerald, ha acquistato delle quote della squadra NBA dei Phoenix Suns, diventando così socio di minoranza. Compiendo questo gesto, Larry Fitzgerald è diventato il secondo giocatore NFL in attività ad acquistare delle quote di una squadra di NBA. Il primo è stato il quarterback dei Green Bay Packers, Aaron Rodgers, che nel 2018 ha acquistato delle quote dei Milwaukee Bucks.

Fitzgerald, secondo giocatore nella classica all time in NFL per “receving yards”, ha costruito negli anni in cui ha giocato in Arizona un rapporto molto stretto con la dirigenza dei Suns. Il giocatore trentaseienne, infatti, ha spesso ricoperto un ruolo di ambasciatore per la franchigia. Oggi compie un passo in più decidendo di entrare a far parte della franchigia come socio.

Il proprietario dei Suns, ma anche della squadra di calcio spagnola del Maiorca, Robert Sarver, ha dichiarato:

“Larry è stato un grande ambasciatore della nostra franchigia per 6 anni. Larry Fitzgerald è un’icona dell’Arizona, è un uomo d’affari, un appassionato di sport ed un leader di natura. Nonostante non provenga dalla pallacanestro, è un uomo di sport. Noi gli diamo il benvenuto e sarà per noi un prezioso partner.”

Fitzgerald è considerato il più grande giocatore della storia degli Arizona Cardinals, e ha battuto moltissimi record della storia della franchigia. Una notizia positiva per i Suns, che così potranno contare sulla figura di un uomo di sport così rispettato ed amato dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

Leggi anche:

Dwight Howard parteciperà allo Slam Dunk Contest NBA

NBA, Shaq O’Neal: “Quella volta che mi lamentai con Stern per l’Hack-a-Shaq”

NBA, Gentry: “L’esordio di Zion sarà un ‘circo’ “