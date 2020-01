Derrick Rose sta vivendo una stagione discreta con la nuova canotta dei Detroit Pistons. Il play, oltre ad aver racimolato delle buone cifre sul parquet, sta raccogliendo anche i favori dei tifosi NBA che lo stanno votando, in massa, per l’All-Star Game 2020 in programma a Chicago. Attualmente Rose si trova in quarta posizione tra le guardie più votate ad Est, davanti a lui solo Kemba Walker, Kyrie Irving e Trae Young.

The third EAST returns from #VoteNBAAllStar 2020! Make YOUR vote count twice today by voting here ➡️ https://t.co/KkbGhfwxpd pic.twitter.com/tv2GspH5Vk — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 16, 2020

La stagione di Rose è sotto gli occhi di tutti, specialmente del suo coach. Dwane Casey, interpellato sull’argomento, ha affermato che l’ex MVP della Lega meriterebbe senza dubbio di partecipare alla Gara delle Stelle per la qualità mostrata sul parquet in questi primi 4 mesi di regular season:

“Derrick Rose è un All-Star. Fa ciò che vuole con la palla in mano. Riesce a rompere senza problemi anche i raddoppi degli avversari che tentano di fermarlo in qualsiasi modo. Ve lo dico: dovrebbe essere un All-Star.”

Rose, nella vittoria contro Atlanta di 24 ore fa, ha messo a referto 27 punti in 26 minuti, confermando le sue ottime condizioni fisiche. Inoltre, vale la pena ricordare come il play abbia segnato almeno 20 punti in ciascuna delle sue ultime 8 partite. In questo mese sta viaggiando con una media di 23.0 punti, 6.1 assist e 3.0 rimbalzi.

Anche Markieff Morris, suo compagno di squadra, ha voluto incoronare D-Rose con queste parole:

“Gliel’ho detto anche l’altro giorno: sembra quello visto durante la sua stagione in cui è stato nominato MVP. È veloce, fa sempre la scelta corretta quando ha la sfera tra le mani, può avere un grande impatto sia se parte dalla panchina sia se parte in quintetto. Sta guidando questa squadra. È il nostro leader.”

E siamo solo a metà stagione…

