NBA, RJ Barrett fuori 1 settimana per problemi alla caviglia

Possono tirare un parziale sospiro di sollievo i New York Knicks che nelle scorse ore erano rimasti in apprensione per l’infortunio di RJ Barrett occorso contro i Phoenix Suns. Il playmaker, infatti, si era reso sfortunato protagonista di un problema alla caviglia durante il terzo quarto della partita giocata nella notte tra giovedì e venerdì, uscendo anzitempo dal parquet per raggiungere gli spogliatoi.

.@RjBarrett6 seems to have twisted his ankle and exits the game.

Prayers up for the rook 🙏 @nyknicks pic.twitter.com/RBOjMkB0We

— NEW YORK KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) January 17, 2020