LeBron James guida la classifica delle maglie NBA più vendute

LeBron James rimane il dominatore di quasi tutte le classifiche in cui compare il suo nome e non solo di quelle relative ai record sul parquet. La stella dei Los Angeles Lakers, infatti, è anche in testa alla particolare classifica delle maglie NBA più vendute della stagione 2019-2020. Il nativo di Akron precede il greco Antetokounmpo, in seconda posizione, e l’infortunato Curry il quale, nonostante la sua assenza prolungata, si guadagna la medaglia di bronzo. Curiosa la presenza di Tatum in quarta posizione davanti a gente come James Harden e Luka Doncic. Con zero presenze ufficiali in NBA, Zion Williamson si piazza invece in 15esima posizione.

I risultati si basano sulle vendite online dell’NBA Store tra ottobre e dicembre del 2019. Sia i Lakers che James si sono classificati al primo posto anche nelle vendite della scorsa stagione 2018-19.

Classifica maglie NBA più vendute del 2019-2020 | GIOCATORI

RANK GIOCATORE TEAM 1 LeBron James Lakers 2 Giannis Antetokounmpo Bucks 3 Stephen Curry Warriors 4 Jayson Tatum Celtics 5 James Harden Rockets 6 Luka Doncic Mavericks 7 Kawhi Leonard Clippers 8 Anthony Davis Lakers 9 Joel Embiid 76ers 10 Kyrie Irving Nets 11 Ben Simmons 76ers 12 Kevin Durant Nets 13 Russell Westbrook Rockets 14 Kemba Walker Celtics 15 Zion Williamson Pelicans

Classifica maglie NBA più vendute del 2019-2020 | SQUADRE

Ovviamente i Los Angeles Lakers di LeBron sono in testa per quanto riguarda le canotte, per squadra, vendute online. Poi, a seguire, i Celtics che vantano comunque una fanbase davvero importante.

RANK SQUADRA 1 Los Angeles Lakers 2 Boston Celtics 3 Philadelphia 76ers 4 Toronto Raptors 5 Milwaukee Bucks 6 Golden State Warriors 7 Houston Rockets 8 Chicago Bulls 9 Miami Heat 10 Brooklyn Nets

