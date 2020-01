NBA, Deandre Ayton da record contro i New York Knicks

DeAndre Ayton, centro dei Phoenix Suns, è diventato il giocatore più giovane nella storia della franchigia a segnare 20 punti e a prendere 20 rimbalzi. Il record precedente apparteneva a Earl Williams.

Deandre Ayton is easily the youngest player in @Suns history to record at least 20 points and 20 rebounds in a game (age in years-days): 21-177 Ayton

23-357 Earl Williams

24-077 Amar'e Stoudemire

24-078 Neal Walk — Justin Kubatko (@jkubatko) January 17, 2020

Ayton ha giocato una super partita nel match vinto contro i Knicks per 121-98. Il centro, nel post-partita, però ha voluto sottolineare l’importanza della vittoria di squadra rispetto al suo record personale. Queste le sue parole:

“Ognuno di noi gioca per gli altri. Senza il successo di squadra non varrebbero nulla i record individuali.”

Il classe ’98 ha giocato solo 11 match quest’anno. Infatti, è da poco rientrato dalla sospensione di 25 giornate per aver violato le norme antidroga della NBA. Appena tornato in quintetto i Suns hanno ritrovato uno dei pilastri del team il quale sta dando un apporto importante alla compagine dell’Arizona: nelle ultime quattro partite giocate, Phoenix si è portata a casa 3 vittorie. Ora la franchigia viaggia col record di 17-24, piazzandosi 11esima nella Western Conference rimanendo ancora in lizza per un posto nei playoff.

