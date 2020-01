NBA, Karl-Anthony Towns giura fedeltà a Minnesota: “Qui sono in famiglia”

Karl-Anthony Towns vuole rimanere a Minneapolis. Questo quanto dichiarato dallo stesso giocatore nel corso dell’intervista post partita contro gli Indiana Pacers. Dopo essere rimasto fermo ai box per un mese a causa di un problema fisico, il nativo del New Jersey nella notte è tornato sul parquet insieme ai suoi compagni di squadra mettendo a referto 27 punti in 28 minuti nella sconfitta contro la compagine di Indianapolis. Nel corso del classico botta e risposta con i giornalisti, al termine del match, Towns ha messo a tacere le voci di un suo possibile addio a Minnesota:

“Penso che siate qui da tanto per analizzare la situazione e per capire che non me ne vado nonostante tutta la merda che mi è stata buttata addosso. Io faccio solo il mio lavoro, vado a casa e so qual è la vera storia. C’è una ragione per cui i giornali continuano a inventare storie su di me e sul mio rapporto con i Timberwolves, e la ragione è che questi soggetti hanno bisogno di vendere giornali, fare clic e avere visualizzazioni. Io sono qui per essere un Timberwolf. Sono molto fortunato ad avere un allenatore come Ryan Saunders, un presidente e amico come Gersson Rosas… non mi sono mai preoccupato di tutte le sciocchezze messe in giro su di me.”