Risultati NBA: Dallas batte Portland, cadono in casa Spurs e OKC. Bene Pacers, Raptors e Sixers

Minnesota Timberwolves 114-116 Indiana Pacers

Si decide sul filo del rasoio la partita tra T’Wolves e Pacers. La sfida vede il rientro in campo di Karl-Anthony Towns dopo l’infortunio. Ed è un rientro in grande stile, visto che KAT si dimostra da subito caldissimo da dietro l’arco. I Pacers tentano di ricacciare indietro gli avversari grazie a TJ Warren, ma Minnesota resta a galla con Wiggins. A 18 secondi dal termine tocca a Brogdon, col floater, fare 116-114. I T’Wolves riescono a liberare Napier da dietro l’arco, che però spara un airball: la lotta a rimbalzo è selvaggia e si conclude con una palla a due. Lamb subisce fallo, e sulla rimessa Holiday ha la furbizia di far rimbalzare la palla sulla schiena di un compagno, chiudendo definitivamente la partita.

Chicago Bulls 89-100 Philadelphia 76ers

Ha dell’incredibile quello che succede nella sfida tra Bulls e Sixers: dopo un inizio sfolgorante da parte di Zach LaVine, che chiude due volte devastando il ferro, sul finire del primo quarto i Sixers mettono la tripla dall’angolo con Korkmaz. Boylen, coach dei Bulls, è nero di rabbia. Perché? Phila aveva sei giocatori in campo. Gli arbitri se ne accorgono e tolgono il canestro, più un fallo tecnico. La partita prosegue ancora sui binari dell’equilibrio, fino a che Ben Simmons (20p, 11r, 7a) non si accende definitivamente. Korkmaz, stavolta regolarmente, segna la tripla del +10 che ammazza la partita.

Washington Wizards 111-140 Toronto Raptors

Sfida a senso unico tra Wizards e Raptors: i campioni in carica comandano fin dall’inizio e fanno capire la piega che prenderà la partita già dall’alley-oop che Siakam chiude, dopo l’alzata di Boucher che recupera una palla persa in maniera tragica da WAS dalla rimessa. Ad inizio secondo quarto Powell (28 punti) mette due triple e Lowry lancia un tiro senza senso dentro il canestro. Toronto viaggia tra i 15 e i 20 punti di vantaggio e negli ultimi due quarti allarga ulteriormente il divario.

Cleveland Cavaliers 109-113 Memphis Grizzlies

Continua l’incredibile momento di forma di Ja Morant e dei Memphis Grizzlies, alla settima vittoria consecutiva. Contro un avversario non propriamente imbattibile come i Cavs, comunque, Memphis deve sudarsi la vittoria. Il primo quarto si chiude coi padroni di casa avanti di due punti, grazie ai 10 di Dillon Brooks. I Cavaliers però sono davvero combattivi e nel secondo quarto rispondono agli avversari con un bel parziale, chiudendo avanti a metà gara. Cleveland però butta via tutto ciò che ha fatto di buono subendo a sua volta un parziale di 38-20 nel terzo quarto, che li fa crollare a -21. Mattatore è ancora Dillon Brooks, che ne segna altri 15. Gli ospiti se la giocano fino alla fine, tornando a -4, ma non riescono a fare lo sforzo conclusivo.