Mercato NBA: trade tra Wolves e Hawks, Teague torna ad Atlanta

Movimento di mercato sull’asse Atlanta-Minneapolis. Come riportato da Adrian Wojnarowksi gli Hawks hanno mandato la guardia tiratrice Allen Crabbe ai Minnesota Timberwolves. In cambio la squadra di Lloyd Pierce riceve Jeff Teague e Treveon Graham.

Atlanta has traded guard Allen Crabbe to Minnesota for PG Jeff Teague and Treveon Graham, league sources tell ESPN. Hawks get a backup for Trae Young. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 16, 2020

Si tratta di un ritorno ad Atlanta per Jeff Teague: il play era infatti stato scelto dagli Hawks con la numero 19 al Draft del 2009 raggiungendo anche la convocazione all’All-Star Game nel 2015. Treveon Graham è invece al quarto anno nella Lega e in questa stagione sta viaggiando a 5.2 punti di media.

Per Allen Crabbe invece la prima parte di stagione è stata ai margini della squadra: la guardia ex Nets in questa stagione sta viaggiando a 5.1 punti di media a partita.

Tutti e tre i giocatori sono al loro ultimo anno di contratto, e quindi sono utili a squadra in ricostruzione per liberare spazio salariale: Teague in estate vedrà scadere il suo contratto da 19 milioni di dollari, mentre anche per Graham scadrà il contratto da 1.6 milioni. Questo significa che gli Hawks andranno a liberare più di 20 milioni di dollari in salari quest’estate. Per quanto riguarda Minnesota, il contratto di Crabbe in estate scadrà liberando 18.5 milioni di dollari.

