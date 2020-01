Tifoso vince 1000$ di Gratta e Vinci dai Knicks ma porta a casa solo 500$

Curioso episodio andato in scena sul parquet del Madison Square Garden. Nel classico Contest NBA che prevede la realizzazione di un tiro da metà campo, un tifoso è riuscito a portarsi a casa un valore di 1.000 $ di Gratta e Vinci. A fine partita Anthony Peterson, questo il nome del fortunato vincitore, ha grattato ogni schedina trovandosi di fronte ad un’amara sorpresa: ossia 500 $ portati effettivamente a casa.

This Knicks fan was hyped to win $1,000 in scratchers with this half-court shot 💰🎉 pic.twitter.com/J815BM537c

— SportsCenter (@SportsCenter) January 11, 2020