Mercato NBA, I New York Knicks vogliono Andre Drummond

I New York Knicks hanno mostrato interesse nell’acquisizione di Andre Drummond. Questo quanto riferito da Shams Charania di The Athletic, il quale ha inoltre aggiunto che Detroit stia cercando in cambio almeno una scelta al primo giro e/o giovani interessanti da inserire nell’affare.

New York ha a disposizione tre first rounder nelle prossime due stagioni, tra cui la scelta dei Dallas Mavericks del 2021 acquisita nell’accordo precedente per Kristaps Porzingis e arrivata durante la trade deadline della scorsa stagione..

Ma i Knicks non hanno fretta di separarsi da una delle loro scelte nelle prossime 2 stagioni e, sempre secondo Charania, questo comportamento precauzionale da parte della franchigia della Grande Mela sta mettendo un po’ sulla difensiva Detroit.

Drummond, nato a Mount Vernon, stato di New York, è cresciuto facendo il tifo per i Knicks, ma il centro All-Star nelle scorse ore ha anche ribadito il concetto di non voler abbandonare Detroit:

“Se inizio da qualche parte, provo a finire lì, provo a completare la missione, che è quella di vincere un campionato qui. Non sarò mai io a voler andare da qualche altra parte e a chiedere una trade… Adoro essere qui (a Detroit). Mi piacerebbe giocare qui per il resto della mia carriera.”

Con una media di 17.8 punti + 16.2 rimbalzi a partita in questa stagione con Detroit, il 26enne ha inoltre attirato le attenzioni di altre franchigie NBA come Mavericks, Atlanta Hawks, Boston Celtics e Toronto Raptors.

