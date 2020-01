NBA, Kendrick Perkins “Morant è nella Top 5 dei playmaker”

Kendrick Perkins, ex giocatore NBA e ora analista per ESPN, in un tweet ha avuto parole di elogio per Ja Morant, a suo dire già ora uno dei migliori cinque playmaker della NBA.

I’m watching this Rockets @ Grizzlies game and Ja Morant is a top 5 PG in the League and I’m starting to wonder if he deserve to be representing the Memphis Grizzlies in the All-Star game. This Kid is beyond Special!!!

