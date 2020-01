NBA, Sheppard sulle condizioni di Wall: “Non tornerà finché non sarà al 100%”

Mentre i Washington Wizards arrancano in una Eastern Conference di riconferme e novità, John Wall piano piano sta recuperando dall’infortunio procuratosi un anno fa’. Il giocatore infatti è da dicembre scorso che ha dovuto superare, con calma, un’operazione al piede destro ed un successivo incidente domestico che gli ha causato la rottura del tendine d’Achille.

La franchigia è martoriata dagli infortuni, come quelli di Bradley Beal, Davis Bertans, e il rookie Rui Hachimura, e fatica a risalire dall’attuale 12esima posizione a Est con un record 13-26.

Fortunatamente le condizioni di John Wall stanno migliorando e infatti da qualche settimana è tornato ad allenarsi anche prima delle partite ufficiali, davanti ai tifosi, i quali con ansia aspettano il suo ritorno.

A confermare i progressi del giocatore ci ha pensato il GM dei Wizards Tommy Sheppard, che non esclude un rientro del numero 2 a stagione in corso, ma ritiene comunque saggio saper rispettare i tempi:

“Non bruceremo le tappe, non ci faremo ingannare da qualche 3 contro 3. Col tempo, aumenteremo l’intensità del lavoro, metteremo più giocatori in campo assieme a Wall, ma non vogliamo correre: non tornerà finché non sarà al 100%”.