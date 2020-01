NBA, Bradley Beal sempre più nella storia dei Wizards

Bradley Beal sta entrando sempre più nella storia dei Washington Wizards. Nella partita che ha visto i suoi vincere contro i Detroit Pistons nel ‘Martin Luther King Day’ infatti, la guardia ha sfoderato una prestazione da 29 punti che lo ha reso il quinto realizzatore di sempre nella storia della franchigia. Wizards o Bullets che siano.

Un traguardo importante, se si considera che, a soli 26 anni, il giocatore originario di St. Louis è anche primo per triple realizzate e a “soli” 600 punti dalla terza posizione dei marcatori più prolifici della franchigia, occupata da John Wall. Possibile già quest’anno il passaggio di testimone statistico, ma forse anche di leadership.

Il giocatore, a differenza del playmaker, è in salute e sempre più al centro del progetto Wizards. Cosa che ribadisce anche lui:

“È un onore per me perché quella lista è piena di vere leggende dei Wizards e dei Bullets. Non avrei mai sognato una cosa del genere, né tanto meno pensato che potessi realizzare tutto ciò quando sono arrivato. Essere qui è un onore per me. Ho ancora diverse cose da dimostrare e realizzare in questa Lega, e nessuno sa come andrà a finire.”