NBA, rientro previsto anche per Marc Gasol

È un periodo di ritorni sul parquet per i Toronto Raptors.

Dopo i rientri di Norman Powell e Paskal Siakam, ora è il turno di Marc Gasol. Il centro della franchigia canadese, infatti, ha fatto sapere ai giornalisti che ha intenzione di rientrare in campo per la partita contro gli Oklahoma City Thunder.

Gasol says he'll play tomorrow — Josh Lewenberg (@JLew1050) January 14, 2020

Marc Gasol said he expects to play Wednesday at OKC for #raptors — Ryan Wolstat (@WolstatSun) January 14, 2020

Non è stato un periodo molto facile per i Raptors che hanno dovuto far fronte a diversi infortuni.

Gasol non gioca da quando ha subito un infortunio al tendine del ginocchio nella partita giocata contro i Detroit Pistons. Il 34enne al momento sta giocando con una media di 6,6 punti, 6,6 rimbalzi e 3,4 assist per gara in questa stagione.

Anche Powell è stato costretto ad un periodo di stop a partire dal 18 dicembre scorso, per via di un infortunio alla spalla sinistra.

Anche Siakam era ai box dal 18 dicembre, dopo aver subito un allungamento dell’inguine. Circa due settimane prima che Gasol, Siakam e Powell lasciassero la formazione, Kyle Lowry era appena rientrato nel roster a seguito di un infortunio al pollice sinistro che lo aveva costretto a saltare ben 11 partite.

