Salari più alti e tanti miglioramenti per la WNBA

Prima o poi le cose cambiano, ed è sempre meglio che accada in positivo.

Fortunatamente è questo il caso della WNBA, che ha recentemente visto molte novità per le giocatrici e per il campionato in se’.

Un accordo che durerà per i prossimi otto anni garantirà un aumento dei salari, maggiori opportunità di marketing e l’aggiunta di un salario extra che spetterà alle atlete in maternità.

Di seguito la dichiarazione ufficiale:

Negli scorsi mesi si è parlato molto dello stipendio delle giocatrici, cifre che ancora sono molto lontane da quelle che ruotano attorno alla NBA, ma che comunque oggi rappresentano un passo in avanti.

Shams Charania di The Athletic ha fornito i dettagli:

Landmark day in the WNBA: New collective bargaining agreement that has raised average salaries to six figures for first time ($130,000, up to $500,000 for top players), improved travel and marketing opportunities, and fully paid salary on maternity leave among other changes.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 14, 2020