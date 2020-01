L’assenza di Pascal Siakam dai parquet dell’NBA è giunta ormai ai suoi sgoccioli.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN infatti, il giocatore dovrebbe iniziare oggi il suo primo allenamento con la squadra, nella speranza di poter rientrare nelle rotazioni entro la prossima settimana.

Il 25enne è stato costretto a rimanere fuori nelle ultime 11 partite dei Toronto Raptors, a causa di un infortunio all’inguine rimediato nella sfida dello scorso 18 dicembre contro i Detroit Pistons.

Toronto Raptors star Pascal Siakam is expected to practice Friday with hopes of returning to lineup in the next week, league sources tell ESPN. He’s been out since Dec. 18 with a groin injury.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2020