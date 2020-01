NBA, Jimmy Butler rivela i 5 giocatori più difficili da marcare

Jimmy Butler, star dei Miami Heat, è considerato uno dei migliori difensori della NBA.

Di recente, il quattro volte membro dell’ All-Defensive team, ha scritto un articolo per The Players’s Tribune in cui ha spiegato quali sono secondo lui i principali giocatori più difficili contro da marcare durante la sua intera carriera. E se lo dice Jimmy Butler, possiamo crederci.

La guardia degli Heat inizia mettendo al primo posto la superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James:

“Quando parli di una combinazione di velocità, atletismo, forza ed esplosività, devi iniziare assolutamente con LeBron. È uno dei giocatori più dinamici che questa lega abbia mai visto. Può letteralmente giocare tutte le posizioni in campo ed eccellere. Questo lo rende un incubo da marcare perché i ragazzi più piccoli e veloci non riescono a saltare tanto quanto lui e i giocatori più alti, che lo possono battere in post, non sono abbastanza veloci da impedirgli di arrivare a canestro”.

Nella lista di Butler c’è anche Kevin Durant dei Brooklyn Nets:

“Può batterti in post perché è alto più di due metri. Può schiacciare e tu non puoi impedirglielo sempre perché è alto due metri. Sa anche tirare con la marcatura stretta e lui sarà li che pensa: “Sei lì? Non importa … continuo a tirare”. Non puoi farci niente”.

Butler ha anche inserito il nuovo compagno di squadra di Durant: Kyrie Irving, oltre ovviamente a James Harden degli Houston Rockets, e il tre volte campione NBA Stephen Curry.

Questi potrebbero facilmente diventare i 5 migliori giocatori offensivi di questa generazione e, dal punto di vista diretto di un difensore d’élite come Butler, sarà difficile provare il contrario.

