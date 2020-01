LeBron James abbatte un altro record NBA di Michael Jordan

La grandezza non ha limiti per LeBron James che nel corso della partita vinta contro i Dallas Mavericks ha fatto registrare l’ennesimo record NBA personale. La stella dei Los Angeles Lakers, infatti, ha superato Michael Jordan per numero di tiri realizzati nel corso della carriera all’interno della Lega.

Con una prestazione nella notte da 35 punti + 16 rimbalzi e 7 assist, LeBron è salito in quarta posizione in questa speciale classifica. Il traguardo è arrivato grazie ad un layup a 6 minuti e 31 secondi dal termine del terzo quarto quando il nativo di Akron ha messo a segno il tiro numero 12.193 (in 1.234 partite). Jordan, nel corso della sua leggendaria avventura NBA, si era fermato a quota 12.192 canestri in 1.072 occasioni.

Nel corso del post partita LeBron ha commentato il nuovo traguardo raggiunto in questo modo:

“Ogni volta che stai facendo una maratona e riesci a correre con i più grandi della competizione devo dire che è sempre bello essere accostato a nomi di questo tipo. Avete fatto quello di Michael Jordan: significa molto per me. Significa molto ogni volta che vengo legato al suo nome, alla sua grandezza e a ciò che è stato in grado di fare con il gioco. Spero di continuare ad essere collegato a lui in qualche modo e a tutte le altre leggende. Spero di poter continuare a rendere orgogliosa anche la mia famiglia e i miei fan.”

La scorsa stagione, James aveva superato Jordan per il quarto posto nella classifica dei marcatori NBA di tutti i tempi, un risultato che era stato smorzato dalla delusione di una stagione fallimentare con i Lakers fuori dai Playoff. Le cose ora sembrano invece andare diversamente con i gialloviola primi ad Ovest con un record di 31-7, così come 7 sono le vittorie consecutive.

Ora, i prossimo nella lista dei canestri segnati dal campo sono Wilt Chamberlain (terzo a quota 12.681), Karl Malone (13.528) e Kareem Abdul-Jabbar (secondo con 15.837 tiri messi a segno).

