Tampering o semplicemente un invito a divertirsi nei momenti morti della stagione? È questo il dubbio che la NBA sta analizzando dopo aver assistito al comportamento di Stephen Curry con Giannis Antetokounmpo durante i saluti post gara tra Golden State Warriors-Milwaukee Bucks.

I due, inquadrati dalle telecamere, sono stati visti abbracciarsi mentre Curry sembrava recitare un invito a firmare con Golden State appena ne avesse avuto possibilità:

“Let’s do it, come on man”