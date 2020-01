Risultati NBA: i Nets sorprendono Miami, bene i Bucks, i Lakers dominano i Mavs, i Clippers rischiano contro i Warriors

Atlanta Hawks 101 – 111 Washington Wizards

Dopo la rovinosa sconfitta con oltre 30 punti di scarto di 2 giorni fa in casa di Orlando e nonostante le pesanti assenze, infatti coach Brooks ha dovuto rinunciare ancora una volta a Bradley Beal, Thomas Bryant, Moritz Wagner, oltre all’infortunato di lungo corso John Wall, i Wizards si impongono in casa contro gli Hawks. Superlativa prestazione di Jordan McRae che ha messo a segno 29 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, trascinando i Wizards alla vittoria. La partita è stata combattuta, l’equilibrio si è rotto a soli 5 minuti dal termine. Infatti, negli ultimi 5 minuti i Wizards hanno rifilato un parziale di 19 punti a 8 riuscendo così, grazie alla loro maggiore concretezza nel finale, a portare a casa la vittoria. Agli Hawks, con il peggior record della Lega, non bastano le buone prestazioni di Alex Len con 10 punti e 14 rimbalzi, di John Collins con 15 punti e 15 rimbalzi, e del solito Trae Young con 19 punti, 4 rimbalzi e 7 assist. Per gli Hawks, dunque, è ancora notte fonda.

New Orleans Pelicans 123 – 111 New York Knicks

Quinta sconfitta consecutiva per i New York Knicks di RJ Barrett in casa contro i Pelicans. Nonostante l’iniziale cambio di rotta dopo l’esonero di Fizdale, i Knicks sembrano essere ripiombati in un tunnel senza uscita. A nulla sono serviti i 16 punti e 9 rimbalzi di RJ Barrett, i 19 punti e 8 rimbalzi di Taj Gibson e i 15 punti, 6 rimbalzi, 7 assist e ben 5 palle rubate di Elfrid Payton. I Pelicans, ancora privi di Zion, sono sembrati sempre in controllo della partita dall’inizio alla fine. Ingram è stato il trascinatore dei Pelicans con un’ottima prestazione da 28 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Prestazione positiva anche da parte degli altri due ex-Lakers Lonzo Ball e Josh Hart, che chiudono rispettivamente con 15 punti, 6 rimbalzi e 11 assist Lonzo, e 13 punti, 10 rimbalzi e 3 assist Hart. Il nostro Nicolò Melli mette a segno 7 punti e 1 assist in 13 minuti giocati. I Pelicans, aspettando Zion, stanno tentando di non perdere troppo terreno dall’ottavo posto valido per un biglietto ai playoff, questa vittoria è dunque oro colato per gli uomini di coach Gentry.

Miami Heats 113 – 117 Brooklyn Nets

A gran sorpresa i Nets battono Miami. Gli uomini di coach Atkinson reduci da un periodo negativo con ben 7 sconfitte consecutive, grazie a una scossa di orgoglio tornano alla vittoria. Spencer Dinwiddie solito trascinatore con 26 punti, 4 rimbalzi e 14 assist, bene anche Allen con 11 punti e 11 rimbalzi. Sorpresa della serata Rodions Kurucs che parte in quintetto ed in 23 minuti mette a segno ben 19 punti (la sua media stagionale era di 4 punti a partita). A Miami non bastano i 33 punti e 9 rimbalzi del solito Butler e l’ottima prestazione di Adebayo con 22 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, con il 77% dal campo. I Nets, aspettando Kyrie Irving che forse dovrà operarsi, portano a casa un importantissima vittoria che li lascia agganciati al treno playoff. Miami, nonostante la sconfitta, continua ad apparire una squadra in forma, ben al di sopra delle aspettative di inizio stagione. Orlando mantiene il settimo posto ad Est.

Indiana Pacers 116 – 105 Chicago Bulls

I Pacers espugnano lo United Center di Chicago e continuano la loro cavalcata verso i playoff. Myles Turner trascina Indiana grazie ai suoi 27 punti e ai suoi 14 rimbalzi. Bene anche T.J. Warren con 17 punti e 5 rimbalzi, Aaron Holiday con 19 punti, 3 rimbalzi e 8 assist, e Doug McDermott con 16 punti. Dunque anche senza Sabonis, i Pacers sono riusciti a portare a casa la vittoria ed a dimostrare di essere una squadra solida in entrambe le fasi di gioco. La clamorosa prestazione di Zach LaVine con ben 43 punti non basta ai Bulls per evitare la sconfitta. Ottima anche la prestazione di Coby White con 23 punti e 5 assist. I Bulls continuano a sperare in un posto ai playoff, Indiana per ora viaggia a gonfie vele e battaglia per il secondo posto ad Est.

San Antonio Spurs 121 – 134 Memphis Grizzlies

Crolla San Antonio in casa di Memphis. La squadra di coach Popovic non riesce a trovare la continuità, e alterna risultati ottimi come la vittoria su Boston di 2 giorni fa e la sconfitta di stanotte coi Grizzlies. Agli Spurs non basta la quasi tripla doppia di DeMar DeRozan che mette a referto 36 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Ottime anche le prestazioni di LaMarcus Aldridge con 21 punti e 9 rimbalzi, e di Bryn Forbes con 21 punti e 2 rimbalzi. Al nostro Belinelli vengono concessi solo 2 minuti, nei quali la guardia azzurra non mette a referto nessun punto. Ottima prestazione di squadra da parte dei Grizzlies, 4 giocatori su 5 del quintetto di partenza mettono a referto più di 20 punti. Ja Morant trascina la squadra con 22 punti, 7 rimbalzi e 14 assist, Jaren Jackson ne mette a referto 24, Dillon Brooks ne segna 22 accompagnati da 4 rimbalzi e 6 assist, Valanciunas chiude la partita con 21 punti e 9 rimbalzi. Con questa vittoria Memphis supera San Antonio all’ottavo posto della classifica ad Ovest.

Orlando Magic 94 – 98 Phoenix Suns

Orlando crolla sul campo dei Suns nonostante la super prestazione di Evan Fournier che mette a referto 28 punti. Doppia doppia per Nikola Vucevic con 18 punti e 13 rimbalzi. Ottima prestazione anche di Markelle Fulz con 15 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Il duo Booker-Oubre trascinano i Suns. Il primo mette a referto 24 punti, 3 rimbalzi e 5 assist, il secondo 22 punti e 9 rimbalzi. Doppia doppia per Rubio con 11 punti e 10 assist. I Suns reduci da due sconfitte consecutive tornano così alla vittoria e continuano a sperare nei playoff.

Charlotte Hornets 92 – 109 Utah Jazz

Sconfitta netta per Charlotte a Salt Lake City sul campo degli Utah Jazz. Su 13 giocatori schierati dagli Hornets solo 3 raggiungono la doppia cifra: Terry Rozier, unico trascinatore, mette a referto 23 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, Miles Bridges ne segna 11, e ottima prestazione di Willy Hernangomez con 15 punti e 6 assist. Nonostante la vittoria, i Jazz devono fare i conti con la delusione Donovan Mitchell che ha messo a referto solo 4 punti in 22 minuti in campo. Doppia doppia per Gobert che mette a segno 15 punti e 13 rimbalzi. Ottima prestazione di Jordan Clarkson con 20 punti e di un sorprendente Georges Niang con 15 punti. Solita partita solida di Bogdanovic con 16 punti, 3 assist e 3 rimbalzi. I Jazz continuano la loro stagione sorprendente, i Lakers, in vetta alla classifica, distano solo 4 partite.

Los Angeles Lakers 129 – 114 Dallas Mavericks

Nonostante le assenze di Anthony Davis e Kristaps Porzingis, la partita tra Laker e Mavericks è stata accesa e combattuta. Oltre che la partita LeBron ha vinto anche la sfida personale con Luka Doncic. Il Re ha messo in scena una prestazione sontuosa con 35 punti, 16 rimbalzi e 7 assist. Doncic si è fermato a 25 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Nei Lakers lo scontento Kuzma non fa rimpiangere Davis, mettendo a referto 26 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Chissà che questa partita non possa essere per Kuzma quella della rinascita e della riconferma in maglia Lakers. Per Doncin e i suoi Mavs invece non è stato sufficiente l’aiuto di Tim Hardaway Jr. con i suoi 22 punti e 7 rimbalzi e di Finney-Smith con i suoi 13 punti e 6 rimbalzi. I Lakers ottengono la trentesima vittoria stagionale, i Mavs sono ora distanti 7 partite dalla vetta della classifica.

Milwaukee Bucks 127 – 106 Sacramento Kings

Continuano la loro cavalcata i Bucks di Antetokounmpo. Questa volta però non è Gianni il trascinatore. Infatti il greco mette a referto solo 13 punti con 10 rimbalzi e 5 assist in 28 minuti di gioco. Sontuose le prestazioni di Bledsoe con 24 punti, 4 rimbalzi e 5 assist, e di Middleton con 27 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Buona partita anche di DiVincenzo che mette a referto 18 punti e 3 assist. Sorprendente doppia doppia di Sterling Brown che in 18 minuti mette a segno 11 punti e 12 rimbalzi. Nonostante la quasi tripla doppia di De’Aaron Fox con 19 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, i Kings devono arrendersi allo strapotere dei Bucks. Da segnalare anche i 19 punti di Barnes e la doppia doppia di Bjelica con 12 punti e 13 rimbalzi. Nonostante la sconfitta i Kings restano agganciati al treno playoff, e con il rientro di Fox sembrano potersela giocare fino alla fine.

Golden State Warriors 100 – 109 Los Angeles Clippers

Rischiano la sconfitta ma alla fine se la cavano i Clippers di coach Doc Rivers. Con Paul George ai box la squadra è tutta sulle spalle di Leonard che mette a segno 36 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Patrick Beverley sfiora la tripla doppia con 12 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Doppia doppia per Harrell con 11 punti e 10 rimbalzi. Ottima prestazione di Lou Williams che ne segna 21. I Clippers non sono apparsi in gran forma ed hanno rischiato di perdere la partita che hanno ripreso in mano solo nella parte finale dell’ultimo quarto. Altra prestazione d’orgoglio da parte dei Warriors. Da segnalare i 17 punti di Spellman e di Robinson III. L’unica superstar dei Warriors in campo è stato Draymond Green che ha messo segno 8 punti, 6 assist e 4 rimbalzi. Se i Warriors ormai sembrano giocare solo per l’orgoglio, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari, i Clippers continuano a faticare a trovare la quadratura del cerchio. Nonostante tutto Leonard e compagni sono a 4 partite dai cugini dei Lakers.