NBA: Un anno dopo Oladipo è pronto al rientro

Nella notte Nba Indiana ha avuto la peggio contro Miami, nonostante l’ennesima grande prestazione di Sabonis. Non è però questa la notizia, ci sono buone nuove all’orizzonte per i Pacers: Oladipo infatti, dopo un intero anno di assenza dai parquet, sembra aver recuperato dal grave infortunio.

La guardia di Upper Marlboro, che aveva subito la rottura del tendine del quadricipite, è stato convocato in panchina e presto sarà pronto per il rientro.

Il suo debutto stagionale è infatti fissato per mercoledì 29 Gennaio, quando i suoi Pacers incontreranno i Chicago Bulls alla Bankers Life Fieldhouse.

Victor Oladipo ha dichiarato:

“Sono stati 12 lunghi mesi, un lungo viaggio, ma ho imparato molto su me stesso e continuerò a crescere per questo. Non vedo l’ora di uscire di nuovo a giocare davanti a voi fan con i miei compagni di squadra.”