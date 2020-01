NBA, Fizdale: “Non ho rancore verso i New York Knicks”

Un mese dopo il suo esonero come coach dei New York Knicks, David Fizdale torna sulla scelta della dirigenza:

“Non è stata una scelta personale. Proprio per questo non ho alcune rancore verso la squadra e verso la dirigenza. Mi mancano molto i ragazzi, da loro ho imparato molto. Sono sempre stato grato di aver avuto l’opportunità di allenare questa squadra ed ero molto orgoglioso di dire che ero il coach dei New York Knicks.”

Fizdale ha lasciato i Knicks con un record di 4 vittorie e 18 sconfitte. Attualmente la squadra, affidata ad interim a Mike Miller, ha un record di 10 vittorie e 27 sconfitte, avendo vinto 6 partite e avendone perse 9 dal momento in cui Fizdale è stato esonerato.

Attualmente Fizdale, dopo 1 stagione e mezzo sulla panchina dei Knicks, ha ancora 2 anni di contratto a 22 milione a stagione. Per Fizdale allenare i Knicks è difficile in quanto la pazienza non è di casa a New York:

“I tifosi sono molto ambiziosi, amano la squadra. Vogliono provare a vincere il prima possibile. In altri contesti c’è più pazienza e ci si può prendere più tempo per costruire una squadra vincente.”

I Knicks, dopo anni disastrosi, speravano questa estate di poter costruire una squadra maggiormente competitiva. Dopo non aver ottenuto la scelta numero 1 al draft e dopo aver dovuto rinunciare ai servigi di free agents di peso quali Irving e Durant, i tifosi dei Knicks sono stati avvolti da una profonda delusione. La consapevolezza ad inizio stagione era una sola: “ci aspetta un’altra stagione sofferta”. Si prospetta dunque un altro anno nei bassifondi della classifica per i New York Knicks.

