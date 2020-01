NBA, a Los Angeles impazza la Howardmania

In data 7 gennaio i Lakers hanno deciso di garantire a Dwight Howard un contratto fino a fine stagione. Per questo motivo tra pochi giorni la sua maglietta sarà disponibile negli store dei Lakers. Fino ad oggi la sua casacca non era mai apparsa in quanto la prassi prevede che non vengano prodotte le magliette dei giocatori che non hanno almeno un contratto garantito fino alla fine della stagione. Inoltre vi è un’altra particolarità: la maglia numero 39 non è mai stata indossata da nessuno nella storia dei Lakers. Tutto ciò ha reso molto più difficile la produzione delle casacche.

Howard è reduce da una serie di esperienze deludenti. Dopo un inizio di carriera scoppiettante sembrava aver perso la via maestra oltre che la forma fisica. Già da quest’estate era apparso in gran forma e voglioso di riscattare le deludenti stagioni passate, puntando finalmente così a vincere un titolo. L’apporto di Howard alla causa dei Lakers si sta rivelando sempre più fondamentale. Con Cousins ai box, i 7.1 punti e i 6.9 rimbalzi di media di Howard sono oro colato per LeBron e compagni. I suoi 19 minuti di media a partita sono stati spesso decisivi in quanto Javale McGee, attualmente il centro titolare, ha alternato prestazioni buone a gare in cui ha mostrato tutti i suoi limiti.

La Howardmania è impazzata proprio per questo motivo: i tifosi dei Lakers vedono in lui la voglia di riscatto, la voglia di vincere, la voglia di seguire il condottiero LeBron che sta tentando di portare i Lakers al successo dopo anni di astinenza accompagnata da momenti bui che in quel di Los Angeles difficilmente erano abituati a vivere.

LEGGI ANCHE:

NBA, Jabari Parker out 2 settimane per infortunio

NBA, sempre più vicino il ritorno di Zion Williamson