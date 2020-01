La stella dei Detroit Pistons, Blake Griffin, dopo i lunghi problemi accusati al ginocchio sinistro, ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico

Come riportato infatti da Tim Bontemps di ESPN, i Pistons hanno annunciato come Blake Griffin si sia sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio nella giornata di martedì.

La decisione del giocatore di optare per l’intervento è maturata a seguito di una sua visita con uno specialista all’inizio della settimana.

Considerata l’operazione richiesta, che avrà sicuramente un lungo decorso prima della riabilitazione, l’equipe medica della franchigia non ha ancora stabilito una data precisa per il suo ritorno in campo.

La decisione di Blake Griffin di operarsi è stata solo l’ennesima brutta notizia per i Detroit Pistons, che dopo aver riassaporato nella scorsa stagione i Playoff dopo diversi anni di assenza, rischia ora di ritrovarsi nuovamente al punto di partenza.

Leggi anche:

NBA, Shaquille O’Neal sicuro: “Io & Kobe batteremmo LeBron & Davis”

Mercato NBA, Dwight Howard vicino al contratto garantito con i Lakers

Ben Simmons commenta l’infortunio di Embiid: “Stavo per vomitare”