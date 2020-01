C’è un giochino che a tutti piace fare: pensare a una vecchia stella di uno sport e paragonarla a una di un’altra epoca. Se poi ti sposti in NBA e lo puoi fare su più campioni assieme, la fantasia non ha praticamente limiti. A Los Angeles quest’anno il giochino è diventato un 2vs2 tra icone vecchie e nuove: Shaq e Kobe vs LeBron e Davis.

Ora, partendo dal presupposto che uscirebbe una sfida quantomeno epica, siamo sicuri che chiunque di voi il confronto tra le due coppie lo abbia già fatto nella sua testa. E se la risposta per molti rimane un mistero, ecco arrivare in aiuto il buon Shaq. Intervistato al “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, l’ex centro dei Magic ha detto la sua su questo speciale confronto, con la solita ironia che lo caratterizza, con Shaq & Kobe ovviamente vincenti:

“Queste conversazioni naturalmente non potranno mai trovare risposta, ma sì. La risposta è sì, dannatamente sì. Vinceremmo noi”

Aggiungendo poi anche un tocco di modestia:

“Perché c’è un solo fattore determinante. Chi mi difenderebbe?”

Al di là di quella che può essere l’ironia del buon Shaq, la verità è che la sfida sarebbe epica. Tre di questi quattro giocatori sono universalmente reputati tra i più forti nella storia della NBA, mentre l’ultimo, Anthony Davis, si sta avviando verso i cancelli dell’Olimpo dei grandi.

In una cosa però diamo ragione a Shaq ed è l’unica vera certezza: certe domande non potranno mai avere risposta, e ci piacciono anche per questo.

