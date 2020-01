Mercato NBA, Dwight Howard vicino al contratto garantito con i Lakers

Ancora poche ore e Dwight Howard vedrà il suo contratto da 2.56 milioni di dollari, trasformarsi in completamente garantito fino a fine stagione. Il centro dei Los Angeles Lakers in questi primi 3 mesi di NBA ha convinto tutti all’interno della compagine gialloviola: dal front office a LeBron James, ora Howard è visto come una pedina fondamentale all’interno delle rotazioni della squadra guidata da coach Frank Vogel.

L’ex centro degli Orlando Magic, attualmente, sta viaggiando con una media di 7.1 punti + 6.8 rimbalzi e 1.4 stoppate a partita. Il 34enne era stato acquistato lo scorso agosto subito dopo l’infortunio al crociato occorso a DeMarcus Cousins. Alle 2.00 di stanotte scadrà il termine per i gialloviola per tagliare Howard.

